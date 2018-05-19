17:46 19 Мая 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Ташкент+ 27°C
Прямой эфир
Поиск
Президент Украины Петр Порошенко

Порошенко отозвал украинских представителей из уставных органов СНГ

© Sputnik / Николай Лазаренко
Политика
Получить короткую ссылку
5 0 0

Ранее Порошенко объявлял, что поручил кабинету министров начать процедуру официального выхода страны из учредительных органов СНГ.

ТАШКЕНТ, 19 мая — Sputnik. Украинский лидер Петр Порошенко заявил, что одобрил указ об отзыве представителей Украины из всех уставных органов СНГ.

"Сегодня подписал указ об отзыве всех представителей Украины из всех уставных органов СНГ", — написал президент Украины в Twitter.

​Ранее Порошенко объявлял, что поручил кабинету министров начать процедуру официального выхода страны из учредительных органов СНГ и "окончательно закрыть" украинское представительство при соответствующих институтах в Минске.

Теги:
Петр Порошенко, СНГ, Украина



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Первый электробус в Кишиневе
    Первый пошел!

    Первый электробус, купленный администрацией Кишинева у белорусского предприятия "Белкоммунмаш", будет курсировать по столице.

  • Щит с серпом и молотом
    Конфеты раздора

    Любопытная ситуация из-за рекламного щита знаменитой эстонской "Коровки" с использованием символов Советского Союза произошла в Старом городе в Таллинне.

  • Лирика
    Не надо "Лирики"

    МВД Южной Осетии возбудило уголовное дело в отношении жителя Цхинвала, у которого обнаружили несколько капсул запрещенного медпрепарата.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и Президент США Дональд Трамп
От Белого дома до Пентагона: исторический визит Шавката Мирзиёева в США
СПУТНИК_Щенок застрял головой в садовом горшке
Любопытство еще не туда заведет: как щенок застрял головой в горшке
Лучшие бомбардиры чемпионатов мира
На семерых - 92 гола: лучшие бомбардиры чемпионатов мира

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054