Порошенко отозвал украинских представителей из уставных органов СНГ

Ранее Порошенко объявлял, что поручил кабинету министров начать процедуру официального выхода страны из учредительных органов СНГ.

ТАШКЕНТ, 19 мая — Sputnik. Украинский лидер Петр Порошенко заявил, что одобрил указ об отзыве представителей Украины из всех уставных органов СНГ.

"Сегодня подписал указ об отзыве всех представителей Украины из всех уставных органов СНГ", — написал президент Украины в Twitter.

Сьогодні підписав Указ про відкликання усіх представників України з усіх статутних органів СНД.



Для нас СНД остаточно і безповоротно пішло в минуле. Майбутнє ж наше – в Європі, і тільки! — Петро Порошенко (@poroshenko) 19 мая 2018 г.

​Ранее Порошенко объявлял, что поручил кабинету министров начать процедуру официального выхода страны из учредительных органов СНГ и "окончательно закрыть" украинское представительство при соответствующих институтах в Минске.