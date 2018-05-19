Также намечены шаги по реализации меморандума о взаимопонимании между департаментом по борьбе с валютными преступлениями при Генпрокуратуре и секретной службой департамента внутренней безопасности США, подписанного в марте в Ташкенте.

ТАШКЕНТ, 19 мая — Sputnik. Генеральная прокуратура Узбекистана и ФБР подписали "дорожную карту" по реализации меморандума о сотрудничестве, сообщает пресс-служба генпрокуратуры республики.

© Генпрокуратура Узбекистана Генпрокуратура Узбекистана и ФБР подписали "дорожную карту" сотрудничества

По данным пресс-службы, документ был подписан в ходе визита в США президента Узбекистана Шавката Мирзиеева 15-17 мая. В рамках визита генеральный прокурор республики Отабек Муродов провел встречи с представителями правоохранительных органов США.

"Состоялось подписание плана ("дорожной карты") по реализации меморандума о взаимопонимании между генеральной прокуратурой и Федеральным бюро расследований c участием уполномоченных представителей ФБР", — говорится в сообщении.

Меморандум был подписан в декабре 2017 года в Вашингтоне.

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Также намечены шаги по практической реализации меморандума о взаимопонимании между департаментом по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при генеральной прокуратуре и секретной службой департамента внутренней безопасности США, подписанного в марте в Ташкенте.

В частности, были обсуждены вопросы борьбы с валютными преступлениями, изготовлением и использованием поддельных денежных знаков и других средств платежей, а также киберпреступностью с учетом возрастающей угрозы и транснационального характера данного вида преступлений, добавили в генпрокуратуре Узбекистана.