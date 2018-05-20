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Президент Узбекистана

Шавкат Мирзиёев: важно, что жители Узбекистана уверенны в завтрашнем дне

Пресс-служба президента Узбекистана
Политика
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Тема:
Визит Шавката Мирзиёева в Андижанскую область 19 мая (9)
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Напомним, президент совершает поездку по Андижанской области.

ТАШКЕНТ, 20 мая — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев во время совещания с участием хокимов Андижанской области заявил, что у граждан республики "укрепляется уверенность в завтрашнем дне".

Об этом он сказал, комментируя итоги реализованных проектов в регионе за 2017 год. Так, власти области осуществили свыше трех тысяч проектов стоимостью 1,5 триллиона сумов. В результате, объем производства промышленной продукции вырос на 26 процентов, а в первом квартале текущего года — на 34 процента.

"Важны не цифры, а то, что у наших граждан укрепляется уверенность в завтрашнем дне, усиливается их стремление жить лучше", — подчеркнул глава государства.

Шавкат Мирзиёев во время поездки по Андижанской области
© Фото: пресс-служба президента Узбекистана
Президент остался доволен новым обликом махалли в Андижанской области
Также Мирзиёев обратил внимание на то, что в Андижане планируется создание более 50 тысяч рабочих мест.

"Хокимы, руководители секторов должны содействовать привлечению инвестиций и технологий, организации промышленных и обслуживающих предприятий, обеспечению посредством этого занятости людей", — отметил президент.

Напомним, визит Шавката Мирзиёева в Андижанскую область начался 19 мая. В ходе поездки президент ознакомился с деятельностью текстильных, шелководческих, фармацевтических, агропромышленных предприятий, обсудил перспективные проекты, провел собрания с ответственными и активистами региона.

Тема:
Визит Шавката Мирзиёева в Андижанскую область 19 мая (9)
Теги:
рабочие места, Шавкат Мирзиёев, Андижанская область, Узбекистан



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