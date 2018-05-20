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Шавкат Мирзиёев посетил одну из воинских частей Восточного военного округа.

Мирзиёев: солдаты должны больше читать и изучать иностранные языки

© Фото: пресс-служба президента Узбекистана
Политика
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Тема:
Визит Шавката Мирзиёева в Андижанскую область 19 мая (11)
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Глава государства поручил разработать постановление по повышению духовно-психологической готовности военнослужащих.

ТАШКЕНТ, 20 мая — Sputnik. Президент Узбекистана, Верховный главнокомандующий Вооруженными Силами Шавкат Мирзиёев 20 мая посетил одну из воинских частей Восточного военного округа.

Глава государства поинтересовался тем, какие книги читают солдаты.

"Ни одна минута военнослужащих не должна проходить зря. Вместе с физическими занятиями необходимо каждый день читать, изучать иностранные языки, расширять кругозор. Следует быть достойным звания защитника Родины каждодневно", — сказал Шавкат Мирзиёев.

В воинской части созданы все условия для повышения мастерства и занятия личного состава спортом. В выходные дни здесь проводятся встречи с учеными и артистами, организуются спектакли.

Шавкат Мирзиёев посетил одну из воинских частей Восточного военного округа.
© Фото: пресс-служба президента Узбекистана
Шавкат Мирзиёев посетил одну из воинских частей Восточного военного округа.

В беседе с солдатами Шавкат Мирзиёев отметил, что власти обеспечивают армию материально, современной техникой, вооружением. Однако он посетовал, что духовно-психологической подготовке личного состава не уделяется достаточно внимания.

"Есть полигоны для проверки физической и боевой готовности. Точно так же должна вестись большая работа по обеспечению высокой духовности, психологической устойчивости солдат", — подчеркнул президент.

Военнослужащие узбекской армии
© Минобороны Узбекистана
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Глава государства поручил разработать постановление по повышению духовно-психологической готовности военнослужащих.

Как говорится в сообщении пресс-службы главы государства, в соответствии с новой Оборонной доктриной страны в указанной воинской части осуществлены организационно-структурные преобразования, в частности внедрена система аутсорсинга при обеспечении питанием. Это способствует концентрации усилий военнослужащих на повышении своих профессиональных навыков.

Тема:
Визит Шавката Мирзиёева в Андижанскую область 19 мая (11)
Теги:
Шавкат Мирзиёев, Андижанская область, Узбекистан, Политика



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