ФСБ в Крыму раскрыла экстремистскую группировку меджлиса

Спецслужбы возбудили уголовное дело против жителя полуострова из батальона Ислямова, группу создал помощник депутата Верховной рады Украины Мустафы Джемилева.

ТАШКЕНТ, 21 мая — Sputnik. Федеральная служба безопасности в Крыму пресекла деятельность экстремистской группы, близкой к Меджлису крымско-татарского народа (запрещен в РФ) и созданной при поддержке СБУ, сообщает РИА Новости.

© Sputnik / Стрингер Сотрудники СБУ в Киеве ворвались в офис РИА Новости Украина

Спецслужбы возбудили дело против жителя Крыма из батальона Ислямова. Создатели группы — находящийся в розыске лидер меджлиса Рефат Чубаров и помощник депутата Верховной рады Украины Эрол Велиев.

Члены экстремистской группировки рассчитывали совершить преступления для устрашения "пророссийски настроенных крымских татар и нагнетания межнациональной напряженности на полуострове".

Состав группы формировался в Харькове, в нее также входили бывшие спортсмены-боксеры.

Правоохранители возбудили уголовные дела по статьям "Создание экстремистского сообщества и вербовка лиц в деятельность экстремистского сообщества" и "Участие в экстремистском сообществе". Велиева объявили в розыск.