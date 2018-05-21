ФСБ в Крыму раскрыла экстремистскую группировку меджлиса

ТАШКЕНТ, 21 мая — Sputnik. Федеральная служба безопасности в Крыму пресекла деятельность экстремистской группы, близкой к Меджлису крымско-татарского народа (запрещен в РФ) и созданной при поддержке СБУ, сообщает РИА Новости.
Спецслужбы возбудили дело против жителя Крыма из батальона Ислямова. Создатели группы — находящийся в розыске лидер меджлиса Рефат Чубаров и помощник депутата Верховной рады Украины Эрол Велиев.
Члены экстремистской группировки рассчитывали совершить преступления для устрашения "пророссийски настроенных крымских татар и нагнетания межнациональной напряженности на полуострове".
Состав группы формировался в Харькове, в нее также входили бывшие спортсмены-боксеры.
Правоохранители возбудили уголовные дела по статьям "Создание экстремистского сообщества и вербовка лиц в деятельность экстремистского сообщества" и "Участие в экстремистском сообществе". Велиева объявили в розыск.