На узбекско-туркменской границе исследуют спорные участки

С 14 по 20 мая в городе Ургенч прошли переговоры по вопросам делимитации и демаркации границы, стороны рассмотрели совместные полевые работы.

ТАШКЕНТ, 21 мая — Sputnik. В Ургенче состоялась очередная встреча рабочих групп Совместной узбекско-туркменской комиссии для обсуждения делимитации и демаркации государственной границы Узбекистана и Туркменистана, сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел.

"В ходе встречи рассмотрены результаты выполненных совместных полевых топографо-геодезических работ на отдельных участках узбекско-туркменской государственной границы и достигнута договоренность по их продолжению на основе Плана-графика на 2018 год", — уточняется на сайте.

По итогам встречи стороны подписали протокол, она прошла в дружеской атмосфере.

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов посетил Узбекистан с официальным визитом в конце апреля 2018 года. Лидеры двух стран подписали ряд соглашений в торгово-экономической и инвестиционных сферах, открыли в Ташкенте парк "Ашхабад" и Дом дружбы Узбекистана и Туркменистана.