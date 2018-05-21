Путин и Мирзиёев обсудили по телефону укрепление партнерства между странами

ТАШКЕНТ, 21 мая — Sputnik. Президент России Владимир Путин и глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев в телефонном разговоре обсудили реализацию договоренностей, достигнутых по итогам государственного визита Мирзиёева в РФ в апреле 2017 года, сообщает пресс-служба Кремля.

"Подтверждена обоюдная заинтересованность в дальнейшем укреплении стратегического партнерства и сотрудничества двух стран в политической, торгово-экономической и других сферах", — говорится в сообщении.

Разговор состоялся по инициативе узбекской стороны.

При обмене мнениями по международным делам Шавкат Мирзиёев поделился с Путиным впечатлениями от недавнего официального визита в США.