Узбекистан вступил в межгосударственный совет СНГ по науке и технике

Министерство инновационного развития республики будет отвечать за реализацию международного договора, за последнее время Узбекистан повысил уровень национального координатора до заместителя премьер-министра в органах Содружества.

ТАШКЕНТ, 21 мая — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев утвердил присоединение республики к межгосударственному совету СНГ по сотрудничеству в научно-технической и инновационной сферах.

Соответствующий документ опубликован в понедельник на сайте национальной базы законодательства страны.

"Присоединиться к протоколу о внесении изменений в соглашение о создании общего научно-технологического пространства государств-участников Содружества Независимых Государств", — говорится в документе.

Протокол был подписан в ноябре 2009 года на заседании Совета глав правительств СНГ в Ялте и предусматривает создание межгосударственного совета по сотрудничеству в научно-технической и инновационной сферах стран Содружества.

В соответствии с постановлением, за реализацию международного договора ответственно Министерство инновационного развития республики.

Президент республики поручил МИД Узбекистана направить в депозитарий СНГ соответствующее уведомление о присоединении страны к этому международному договору.

Ранее руководство МИД Узбекистана заявляло, что республика за последнее время активизировала свое участие в работе СНГ. В частности, Узбекистан присоединился к деятельности ряда органов Содружества, а уровень национального координатора был повышен до заместителя премьер-министра.