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Глава Казахстана Нурсултан Назарбаев и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев

Главы Узбекистана и Казахстана обсудили международную повестку

© Sputnik / /Рамиз Бахтияров
Политика
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Шавкат Мирзиёев провел телефонный разговор с Нурсултаном Назарбаевым, во время которого стороны обсудили дальнейшее сотрудничество.

ТАШКЕНТ, 21 мая – Sputnik. Президенты Узбекистана и Казахстана Шавкат Мирзиёев и Нурсултан Назарбаев в телефонном разговоре обсудили вопросы двустороннего сотрудничества и международную повестку дня.

"В ходе беседы президенты Казахстана и Узбекистана обсудили текущее состояние и перспективы двустороннего сотрудничества, в том числе ход реализации договоренностей на высшем уровне", — передает пресс-служба президента Казахстана.

Шавкат Мирзиёев и Эмомали Рахмон на встрече в Душанбе
© Пресс-служба президента Таджикистана
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Главы государств обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки дня.

Согласно сообщению пресс-службы, разговор состоялся по инициативе узбекской стороны.

После избрания президентом Узбекистана Мирзиёев в числе первоочередных задач во внешнеполитической сфере занялся "перезагрузкой" отношений с соседями по региону, в частности в вопросах, связанных с обустройством границ.

Теги:
сотрудничество, президент, Нурсултан Назарбаев, Шавкат Мирзиёев, Казахстан, Узбекистан



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