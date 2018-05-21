Главы Узбекистана и Казахстана обсудили международную повестку

ТАШКЕНТ, 21 мая – Sputnik. Президенты Узбекистана и Казахстана Шавкат Мирзиёев и Нурсултан Назарбаев в телефонном разговоре обсудили вопросы двустороннего сотрудничества и международную повестку дня.
"В ходе беседы президенты Казахстана и Узбекистана обсудили текущее состояние и перспективы двустороннего сотрудничества, в том числе ход реализации договоренностей на высшем уровне", — передает пресс-служба президента Казахстана.
Согласно сообщению пресс-службы, разговор состоялся по инициативе узбекской стороны.
После избрания президентом Узбекистана Мирзиёев в числе первоочередных задач во внешнеполитической сфере занялся "перезагрузкой" отношений с соседями по региону, в частности в вопросах, связанных с обустройством границ.