Кремль назвал нормальным дарить женщинам цветы

Таким образом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал материал в немецком СМИ, которое посчитало, что со стороны Владимира Путина преподнести букет Ангеле Меркель было оскорблением.

ТАШКЕНТ, 21 мая — Sputnik. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал материал в немецком таблоиде Bild, который назвал оскорбительным букет, преподнесенный Путиным канцлеру страны Ангеле Меркель, сообщает РИА Новости.

По словам Пескова, в России считается нормальным дарить женщинам цветы, притом речь идет и о коллегах, и о визави по международным отношениям. Это признак хорошего тона и традиции, на которые принято ориентироваться, отметил он.

Ранее Bild написал, что после визита Меркель в Россию не наступил ренессанс в отношениях двух стран и встреча скорее напоминала "дипломатическую дуэль".

В субботу, 19 мая, Владимир Путин провел переговоры с канцлером Германии в Сочи. Он назвал разговор содержательным и своевременным, а лидер ФРГ отметила, что поддержание хороших отношений с Россией — один из стратегических интересов Германии.