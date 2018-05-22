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Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу

Министр обороны России прибыл с официальным визитом в Ташкент

© Sputnik / Вадим Савицкий
Политика
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Сергей Шойгу проведет переговоры с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, а также рабочую встречу с министром обороны республики генерал-майором Абдусаломом Азизовым.

ТАШКЕНТ, 22 мая — Sputnik. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу прибыл в Ташкент, где обсудит вопросы международной и региональной безопасности, а также российско-узбекское двустороннее сотрудничество.

Об этом в понедельник сообщила журналистам пресс-секретарь главы российского оборонного ведомства Россияна Марковская.

Президент РФ Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев (слева) во время встречи
© Sputnik / Рамиль Ситдиков
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"Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу прибыл с официальным визитом в Республику Узбекистан. В соответствии с программой визита министр обороны РФ будет принят президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиёевым, а также проведет рабочую встречу с министром обороны республики генерал-майором Абдусаломом Азизовым", — сказала Марковская.

Она подчеркнула, что в ходе переговоров глава российского военного ведомства обсудит проблемы международной и региональной безопасности, актуальные вопросы двустороннего военного и военно-технического сотрудничества.

Напомним, накануне Шавкат Мирзиёев и Владимир Путин обсудили по телефону подготовку визита президента РФ в Узбекистан.

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Теги:
Шавкат Мирзиёев, Сергей Шойгу, Ташкент, Узбекистан, Политика



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