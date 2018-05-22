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Министр обороны Узбекистана Абдусалом Азизов

Азизов: Узбекистан видит в России страну, имеющую авторитет во всем мире

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Политика
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Российский министр отметил, что исторические связи между странами - культурные и экономические - будут развиваться и дальше, "их нельзя выбросить".

ТАШКЕНТ, 22 мая – Sputnik. Узбекистан видит в России страну, имеющую авторитет во всем мире, и намерен развивать связи во всех направлениях, заявил министр обороны Узбекистана Абдусалом Азизов на переговорах с главой российского оборонного ведомства генералом армии Сергеем Шойгу.

Азизов высоко оценил российско-узбекское военное и военно-техническое сотрудничество, отметив "опыт и мощь" России, пишет РИА Новости.

"Мы видим в лице России обладающую авторитетом во всем мире и в регионе страну. И исторические наши связи: культурные, экономические — все это нельзя выбросить. Связывающие две страны узы, я думаю, мы с вами будем и дальше развивать", — подчеркнул он.

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу
© Sputnik / Вадим Савицкий
Министр обороны России прибыл с официальным визитом в Ташкент
Министр обороны Узбекистана отметил сотрудничество двух стран в области подготовки кадров, военно-технического обеспечения и боевой подготовки подразделений. "Очень много помощи российские специалисты оказывают и, естественно, узбекские делегации и команды участвуют в "АрМИ" и форуме "Армия". Положительные результаты тоже наблюдаются", — сообщил Азизов.

Он подчеркнул, что встречи руководителей двух государств дали новый толчок российско-узбекским отношениям.

Теги:
министр, Министерство обороны Узбекистана, Министерство обороны России, Сергей Шойгу, Азизов Абдусалом, Узбекистан



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