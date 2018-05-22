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Флаг Шанхайской организации сотрудничества и флаги стран-участниц ШОС

Страны ШОС договорились об обмене информацией в ходе совместных операций

Sputnik / Болат Шайхинов
Политика
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Министр общественной безопасности Китая заявил о необходимости поддерживать тесные контакты по линии профильных ведомств между странами-участницами ШОС.

ТАШКЕНТ, 22 мая — Sputnik. Секретари советов безопасности государств-членов ШОС на встрече во вторник условились усиливать контакты и обмен информацией в сфере безопасности, а также укреплять координацию по международным проектам, в том числе по инициативе "Один пояс — один путь", заявил член Госсовета КНР, министр общественной безопасности Китая Чжао Кэчжи.

"Мы продолжаем рассматривать сотрудничество в области безопасности как приоритетное направление", — заявил китайский министр на пресс-конференции по итогам ежегодной встречи.

Он подчеркнул, что "стороны пришли к единству, что необходимо усиливать обмен информацией в проведении совместных операций, непрерывно повышать уровень координации и боеспособности, важно поддерживать тесные контакты по линии профильных ведомств по линии безопасности по проектам инициативы "Один пояс — один путь", особенно по транснациональным и стратегическим проектам, а также по важным международным проектам и мероприятиям".

Цзян Янь, посол КНР в Узбекистане
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Посол Китая: у сотрудничества с Узбекистаном огромный потенциал
Чжао Кэчжи подчеркнул, что страны ШОС "готовы повышать уровень многопланового сотрудничества, особенно в области безопасности для того, чтобы организация внесла больший вклад в развитие стабильности и процветания в регионе".

Тринадцатая ежегодная встреча секретарей советов безопасности стран ШОС, в которой участвуют представители Китая, Индии, Казахстана, Кыргызстана, Пакистана, России, Таджикистана и Узбекистана, открылась утром во вторник в госрезиденции Дяоюйтай в Пекине. На встрече также присутствовал генсек ШОС Рашид Алимов и директор исполкома Региональной антитеррористической структуры ШОС Евгений Сысоев.

Теги:
один пояс-один путь, ШОС, Китай, Узбекистан



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