Делегация ЕС обсуждает в Узбекистане разработку новой стратегии в ЦА

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини в ноябре 2017 года сообщила журналистам, что ЕС в 2019 году примет новую стратегию отношений со странами Центральной Азии.

ТАШКЕНТ, 22 мая — Sputnik. Руководитель рабочей группы Совета Европейского союза по странам Восточной Европы и Центральной Азии (COEST) Ютта Эдтхофер во вторник провела переговоры в МИД Узбекистана, сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства.

Стороны обсудили разработку новой стратегии ЕС по Центральной Азии.

По данным пресс-службы, в ходе состоявшейся беседы были обсуждены перспективные направления развития сотрудничества между Узбекистаном и ЕС, ход реализации ранее достигнутых договоренностей на различных уровнях.

"Отдельное внимание уделено вопросам разработки проектов соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве (СПС — ред.) между Узбекистаном и Европейским союзом, а также новой стратегии ЕС по Центральной Азии", — добавили в МИД страны.

В апреле в Ташкенте между Узбекистаном и ЕС состоялось первое заседание подкомитета по сотрудничеству в целях развития, в ходе которого стороны обсудили включение в обновленное СПС проекты в энергетическом секторе и горнодобывающей отрасли.

© Sputnik / Артем Житенев Узбекистан и ЕС займутся совместной работой в энергетическом секторе

СПС между Узбекистаном и Евросоюзом было подписано в 1996 году и вступило в силу с 1 июля 1999 года.

Дипломатическое представительство Евросоюза в Узбекистане открыто в 2012 году. Объем финансовой помощи ЕС стране в 2014-2020 годах утвержден в размере 168 миллионов евро. Эти средства будут направлены на улучшение ирригационной инфраструктуры, внедрение возобновляемых источников энергии в агробизнесе, содействие программе по созданию новых рабочих мест в регионах.