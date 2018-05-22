Узбекистан примет участие в конкурсе Армейских международных игр

ТАШКЕНТ, 22 мая — Sputnik. Экипажи машин из восьми стран примут участие в конкурсе Армейских международных игр "Инженерная формула".

Об этом сообщил во вторник журналистам начальник инженерных войск ВС РФ генерал-лейтенант Юрий Ставицкий, сообщает РИА Новости.

"Конкурс пройдет в городе Волжский (Волгоградская область) с участием России, Белоруссии, Вьетнама, Сербии, Китая, Таджикистана, Исламской Республики Пакистан и Узбекистана", — перечислил он.

В конкурсе понтонно-переправочных подразделений "Открытая вода" в Муроме будут состязаться команды от Российской Федерации и Китайской Народной Республики, а конкурс "Безопасный маршрут" пройдет на объектах учебно-материальной базы полигона Корла в Китае.

В нем также примут участие восемь вышеперечисленных стран.