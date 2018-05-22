Мирзиёев рассказал Шойгу о реформах в Вооруженных силах Узбекистана

Президент Узбекистана встретился с главой Министерства обороны России и рассказал об изменениях, происходящих в республике.

ТАШКЕНТ, 22 мая — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев рассказал министру обороны РФ Сергею Шойгу о реформах в вооруженных силах республики.

"Нам надо было определиться вообще с военной стратегией, доктриной, руководством Минобороны. Я хотел, чтобы вы (познакомились) с нашими новыми видениями и теми маленькими реформами, которые мы стараемся делать за короткое время. Как у нас произошли вот эти перемены", — сказал Мирзиёев в ходе встречи с главой Минобороны РФ.

После окончания протокольной части мероприятия президент Узбекистана и российский министр проговорили более часа за закрытыми дверями.

Отметим, что, находясь с визитом в Узбекистане, Шойгу проведет рабочую встречу с министром обороны республики генерал-майором Абдусаломом Азизовым.