Госдума России рассмотрела и приняла закон о контрсанкциях

ТАШКЕНТ, 22 мая — Sputnik. Государственная Дума России 22 мая приняла закон " О мерах воздействия на недружественные действия США и иных иностранных государств", сообщает РИА Новости.
Документ позволяет вводить ответные санкции в ответ на недружественные меры по отношению к России со стороны США и других государств. Санкции могут применяться в отношении и государств, граждан, должностных лиц, а также организаций.
Кроме того, закон дает возможность приостанавливать и прекращать международное сотрудничество в ряде областей, запрещать ввоз и вывоз сырья и разнообразной продукции, участвовать в госзакупках или приватизации муниципального и государственного имущества.
В первоначальной редакции правительство давалось право на 16 ответных мер, в результате их сократили до шести.
Авторами законопроекта выступили спикер Госдумы Вячеслав Володин и главы фракций. Все чтения прошли в мае.
В апреле США сообщили о подготовке очередных санкций против России.