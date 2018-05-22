Госдума России рассмотрела и приняла закон о контрсанкциях

Авторами выступили Вячеслав Володин и главы нескольких фракций, идею поддержали большинство депутатов, все чтения прошли в мае.

ТАШКЕНТ, 22 мая — Sputnik. Государственная Дума России 22 мая приняла закон " О мерах воздействия на недружественные действия США и иных иностранных государств", сообщает РИА Новости.

Документ позволяет вводить ответные санкции в ответ на недружественные меры по отношению к России со стороны США и других государств. Санкции могут применяться в отношении и государств, граждан, должностных лиц, а также организаций.

Brendan SMIALOWSKI / AFP Глава ФРГ Ангела Меркель обсудила с Трампом санкции против России

Кроме того, закон дает возможность приостанавливать и прекращать международное сотрудничество в ряде областей, запрещать ввоз и вывоз сырья и разнообразной продукции, участвовать в госзакупках или приватизации муниципального и государственного имущества.

В первоначальной редакции правительство давалось право на 16 ответных мер, в результате их сократили до шести.

Авторами законопроекта выступили спикер Госдумы Вячеслав Володин и главы фракций. Все чтения прошли в мае.

В апреле США сообщили о подготовке очередных санкций против России.