С начала года узбекские делегации совершили более 60 визитов

Видеоконференция с участием президента Узбекистана Шавката Мирзиёева прошла в мае в здании Министерства иностранных дел.

ТАШКЕНТ, 22 мая — Sputnik. В Министерстве иностранных дел Республики Узбекистан в мае прошла видеоконференция с участием президента, посвященная усилению ответственности МИД во внешнеполитической и внешнеэкономической деятельности, сообщает пресс-служба ведомства.

"Главы дипмиссий информировали о проводимой работе по продвижению внешнеэкономических интересов республики, развитию торгово-экономических связей с зарубежными партнерами, привлечению иностранных инвестиций и передовых технологий, продвижению национальных товаров и услуг на мировые рынки и увеличению туристического потока в страну", — уточняется на сайте.

С начала года делегации Узбекистана в разном составе совершили более 60 визитов в страны СНГ — Россию, Кыргызстан, Азербайджан, Туркменистан, Европы — Бельгию, Великобританию, Германию, Грецию, Испанию, Латвию, Литву, Польшу, Нидерланды, Чехию и Азию — Афганистан, Индию, Бангладеш, Иран, КНР, Республику Корею, Малайзию.

Кроме того, совместно с Торгово-промышленной палатой, частными и государственными структурами Узбекистан провел 21 бизнес-форум, в том числе на территории зарубежных стран.

В рамках развития туризма с января провели более 100 презентаций и организовали публикацию материалов об Узбекистане в 150 печатных и электронных изданиях в 36 государствах.