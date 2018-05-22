Шойгу и Азизов возложили цветы к могиле Каримова

ТАШКЕНТ, 22 мая — Sputnik. Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу и его узбекский коллега Абдусалом Азизов возложили цветы к могиле первого президента Узбекистана Ислама Каримова в Самарканде, сообщает РИА Новости.
Мемориальный комплекс в Самарканде был построен на территории древнейшей мечети Центральной Азии "Хазрати Хизр" после смерти Каримова, который ушел из жизни в сентябре 2016 года.
По традиции все высокие зарубежные гости посещают мавзолей для того, чтобы отдать дань памяти первому президенту Узбекистана.