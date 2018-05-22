Узбекистан ждет поддержки США в строительстве железной дороги в Афганистане

Президент Узбекистана во время визита в США поднял вопрос о финансировании международными финансовыми структурами,строительства железнодорожной линии в Афганистане, рассказал заместитель председателя Сената Садык Сафаев.

ТАШКЕНТ, 22 мая – Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев призвал США поддержать строительство новой железной дороги в Афганистане, так как этот проект способен изменить геостратегию и геоэкономику Центральной Азии, заявил первый заместитель председателя Сената Узбекистана Садык Сафаев в интервью газете "Народное слово".

"Президент Узбекистана поднял вопрос о финансировании международными финансовыми структурами, в которых США играют решающую роль, строительства железнодорожной линии в Афганистане", — заявил Сафаев.

Он подчеркнул, что США имеют имеют огромное влияние на деятельность финансовых структур, таких как Всемирный банк, Азиатский банк развития, Европейский банк.

По мнению Сафаева, проект строительства новой железной дороги "Мазари-Шариф — Герат" имеет стратегическое значение не только для Афганистана — его реализация способна изменить геостратегию и геоэкономику всей Центральной Азии и может стать одним из решающих факторов привнесения устойчивых процессов мира и стабильности в Афганистане.

Заместитель председателя Сената отметил, что американская сторона в лице исполнительных органов и экономических структур однозначно поддержала проект.

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"Состоявшийся визит ознаменовал собой возникновение нового Узбекистана — страны, уважаемой во всем современном мире, имеющей позитивный имидж. Страны, которую сегодня признают в качестве равноправного партнера, в том числе в США. С другой стороны, события трех дней показали, что президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев признан ведущими политиками крупных держав авторитетным лидером международного масштаба, с которым они стремятся установить личный контакт", — прокомментировал Сафаев итоги официального визита главы республики в США, состоявшегося 15-17 мая.

Напомним, правительства Узбекистана и Афганистана подписали соглашение о строительстве железной дороги "Мазари-Шариф — Герат" в декабре 2017 года. Соглашение предусматривает участие узбекской стороны в проектировании и строительстве новой дороги. Афганская сторона займется привлечением финансовых ресурсов для реализации проекта. Новая железнодорожная линия протяженностью 760 километров позволит создать транспортный экономический коридор на северо-западе Афганистана.