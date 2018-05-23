В МВД Узбекистана произошли кадровые перестановки

ТАШКЕНТ, 23 мая — Sputnik. Подполковник Тасбаев Азат Дамирович назначен начальником управления собственной безопасности МВД Узбекистана, передает пресс-служба ведомства.
Ранее Тасбаев работал первым заместителем начальника этого же управления.
В апреле в структуре Министерства внутренних дел Узбекистана также произошли два новых назначения.
Напомним, указом Президента Шавката Мирзиёева от 10 апреля 2017 года специальная инспекция по личному составу МВД Узбекистана была преобразована в Управление собственной безопасности.