Абдулазиз Камилов встретился с послом Германии

ТАШКЕНТ, 23 мая — Sputnik. Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов 23 мая встретился с послом Федеративной республики Германия Гюнтером Оверфельдом, сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства.

“В ходе состоявшейся беседы обсуждены практические аспекты дальнейшего развития двусторонних отношений. Стороны уделили особое внимание перспективам сотрудничества в экономической, инвестиционной, торговой и технологической областях”, - уточняется в сообщении.

Кроме того, стороны рассмотрели предложения по поводу активизации узбекско-германских контактов на различных уровнях. В том числе речь шла об обмене делегациями между общественными и государственными структурами и бизнес-кругами.

В мае Узбекистан посетила самая многочисленная бизнес-делегация из Германии – более 70 человек. Среди гостей присутствовали представители компаний Siemens, Deutsche Bank, Commerzbank, BASF, SAP. В рамках визита в Ташкенте прошло IV заседание германо-узбекского делового совета, также члены делегации приняли участие в торжественной церемонии запуска производственной линии завода Knauf Gips в Бухарской области.