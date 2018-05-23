Узбекистан и Таджикистан обсудили борьбу с терроризмом

В Ташкент прибыл министр внутренних дел республики Рахимзод Хамро, он встретился с представителем узбекистанского ведомства.

ТАШКЕНТ, 23 мая — Sputnik. В столицу Узбекистана в среду прибыла делегация Министерства внутренних дел Таджикистана во главе с руководителем ведомства генерал-полковником Рамазоном Рахимзодой, сообщает портал "Народное слово".

© Sputnik / Амир Исаев Противодействие терроризму и экстремизму обсудят на конференции в Душанбе

Глава МВД Узбекистана Пулат Бобожонов встретился с таджикскими коллегами в конференц-зале отеля Hyatt Regency Tashkent, они обсудили вопросы сотрудничества в борьбе с экстремизмом и терроризмом, незаконной миграцией, торговлей людьми, организованной преступностью.

В последний раз Пулат Бобожонов посещал Душанбе в марте 2018 года. Тогда представители сторон договорились о совместной борьбе с преступностью, обмене оперативной информацией и расширении партнерских отношений.

Также Узбекистан и Таджикистан запускают подготовку высококвалифицированных кадров на базе академий Министерства внутренних дел двух стран.