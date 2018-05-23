Узбекистан и Таджикистан обсудили борьбу с терроризмом

ТАШКЕНТ, 23 мая — Sputnik. В столицу Узбекистана в среду прибыла делегация Министерства внутренних дел Таджикистана во главе с руководителем ведомства генерал-полковником Рамазоном Рахимзодой, сообщает портал "Народное слово".
В последний раз Пулат Бобожонов посещал Душанбе в марте 2018 года. Тогда представители сторон договорились о совместной борьбе с преступностью, обмене оперативной информацией и расширении партнерских отношений.
Также Узбекистан и Таджикистан запускают подготовку высококвалифицированных кадров на базе академий Министерства внутренних дел двух стран.