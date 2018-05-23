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Баку.

Узбекистан провел консультации с Азербайджаном в Баку

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Политика
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Стороны обсудили развитие сотрудничества в области транзита и транспорта, а также создание более благоприятных условий для автоперевозчиков.

ТАШКЕНТ, 23 мая — Sputnik. На этой неделе, 22 и 23 мая, в Баку проходят узбекско-азербайджанские консультации, сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел республики.

"С учетом важности более широкого задействования имеющихся потенциалов и развития сотрудничества в области транспорта и транзита, а также создания благоприятных условий для автоперевозчиков двух стран стороны подтвердили готовность к заключению межправительственного соглашения об автомобильных перевозках и согласились проработать его подписание в рамках предстоящих двусторонних мероприятий", — говорится в сообщении.

Со стороны Азербайджана на встрече выступала делегация во главе с заместителем начальника Управления международного права и договоров МИД Ризваном Набиевым.

В апреле в Азербайджане прошли очередные президентские выборы. С результатом 85,54% голосов главой страны стал кандидат от правящей партии "Ени Азербайджан" Ильхам Алиев. В Узбекистане участие в голосовании приняли более 50% избирателей.

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Теги:
переговоры, Баку, Азербайджан



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