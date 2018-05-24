МВД Узбекистана и Таджикистана подписали план по борьбе с экстремизмом

ТАШКЕНТ, 24 мая – Sputnik. МВД Узбекистана и Таджикистана подписали совместных план мероприятий на 2018-2019 годы по противодействию экстремизму и терроризму в Интернете, сообщает в четверг информационное агентство "Жахон" при МИД Узбекистана.
По данным агентства, накануне в Ташкенте состоялись переговоры глав МВД Узбекистана и Таджикистана Пулата Бобожонова и Рамазана Хамро Рахимзода. На встрече были обсуждены вопросы взаимовыгодного сотрудничества по противодействию терроризму, экстремизму, транснациональной организованной преступности, незаконной миграции, торговле людьми, оперативному обмену информацией.
"Стороны подписали совместный план комплексных мероприятий на 2018-2019 годы по противодействию деятельности экстремистских и террористических структур в сети интернет под условным названием "Чистая сеть"", — говорится в сообщении.
Также были рассмотрены вопросы реализации договоренностей, достигнутых в ходе второго заседания узбекско-таджикской межведомственной координационной рабочей группы в ноябре 2017 года.
В настоящее время добрососедские связи между Республикой Узбекистан и Республикой Таджикистан находятся на высоком уровне, при этом совместная межведомственная деятельность в правоохранительной области ведется в таком же активном ключе, отмечает "Жахон".