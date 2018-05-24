МВД Узбекистана и Таджикистана подписали план по борьбе с экстремизмом

Стороны подписали совместный план комплексных мероприятий на 2018-2019 годы по противодействию деятельности экстремистских и террористических структур в сети интернет под условным названием "Чистая сеть".

ТАШКЕНТ, 24 мая – Sputnik. МВД Узбекистана и Таджикистана подписали совместных план мероприятий на 2018-2019 годы по противодействию экстремизму и терроризму в Интернете, сообщает в четверг информационное агентство "Жахон" при МИД Узбекистана.

По данным агентства, накануне в Ташкенте состоялись переговоры глав МВД Узбекистана и Таджикистана Пулата Бобожонова и Рамазана Хамро Рахимзода. На встрече были обсуждены вопросы взаимовыгодного сотрудничества по противодействию терроризму, экстремизму, транснациональной организованной преступности, незаконной миграции, торговле людьми, оперативному обмену информацией.

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"Стороны подписали совместный план комплексных мероприятий на 2018-2019 годы по противодействию деятельности экстремистских и террористических структур в сети интернет под условным названием "Чистая сеть"", — говорится в сообщении.

Также были рассмотрены вопросы реализации договоренностей, достигнутых в ходе второго заседания узбекско-таджикской межведомственной координационной рабочей группы в ноябре 2017 года.

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В настоящее время добрососедские связи между Республикой Узбекистан и Республикой Таджикистан находятся на высоком уровне, при этом совместная межведомственная деятельность в правоохранительной области ведется в таком же активном ключе, отмечает "Жахон".