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Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, архивное фото

Угроза ОДКБ усиливается из-за 20 тысяч боевиков на севере Афганистана

© Sputnik / Сергей Гунеев
Политика
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По словам секретаря Совета безопасности России, усиливаются риски проникновения террористических организаций из Афганистана в Таджикистан и Узбекистан.

ТАШКЕНТ, 24 мая — Sputnik. Численность боевиков, находящихся на севере Афганистана, составляет 15-20 тысяч человек, усиливается угроза безопасности странам-членам Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

"Активизируется деятельность террористических организаций в непосредственной близости к границам государств-членов ОДКБ. Общая численность боевиков на севере Афганистана составляет порядка 15-20 тысяч, в том числе в приграничных с Таджикистаном провинциях — до семи тысяч", — цитирует Патрушева РИА Новости.

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По его словам, обстановка в Афганистане ухудшается в результате активизации в стране эмиссаров ИГ (запрещено в РФ), движения "Талибан" и других террористических организаций. Происходит усиление исходящей с территории этой страны угрозы безопасности странам-членам ОДКБ и всей зоне ответственности организации.

"При этом усиливаются риски проникновения террористических организаций из Афганистана в Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан. Возможна заброска групп боевиков, поставки оружия, активизация вербовки молодежи в ряды экстремистов", — добавил Патрушев.

В этой связи Россия выступает за поступательное наращивание сотрудничества в рамках ОДКБ по противодействию терроризму, что является безусловным приоритетом на фоне деградирующей ситуации в Афганистане, заключил секретарь Совбеза.

Теги:
Террористы, Боевики, ОДКБ, Николай Патрушев, Афганистан, Узбекистан, Россия



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