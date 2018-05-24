Угроза ОДКБ усиливается из-за 20 тысяч боевиков на севере Афганистана

ТАШКЕНТ, 24 мая — Sputnik. Численность боевиков, находящихся на севере Афганистана, составляет 15-20 тысяч человек, усиливается угроза безопасности странам-членам Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.
"Активизируется деятельность террористических организаций в непосредственной близости к границам государств-членов ОДКБ. Общая численность боевиков на севере Афганистана составляет порядка 15-20 тысяч, в том числе в приграничных с Таджикистаном провинциях — до семи тысяч", — цитирует Патрушева РИА Новости.
"При этом усиливаются риски проникновения террористических организаций из Афганистана в Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан. Возможна заброска групп боевиков, поставки оружия, активизация вербовки молодежи в ряды экстремистов", — добавил Патрушев.
В этой связи Россия выступает за поступательное наращивание сотрудничества в рамках ОДКБ по противодействию терроризму, что является безусловным приоритетом на фоне деградирующей ситуации в Афганистане, заключил секретарь Совбеза.