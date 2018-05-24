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Презентация доклада Amnesty International 2016/2017 Права человека в современном мире

МИД: в Ташкенте нет тем, которые снимут с обсуждения с Amnesty International

© Sputnik / Валерий Мельников
Политика
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Делегация Amnesty International 22-25 мая находится с визитом в Узбекистане после четырнадцатилетнего перерыва. В ее состав вошли директор Amnesty International по Восточной Европе и Центральной Азии Мари Стразерс и ее заместитель Денис Кривошеев.

ТАШКЕНТ, 24 мая — Sputnik. У узбекской стороны нет вопросов, которые она хотела бы исключить с обсуждения с находящейся в Ташкенте делегацией международной правозащитной организации Amnesty International, сообщает МИД Узбекистана.

"На встрече в МИД отмечалось, что у Узбекистана нет вопросов, которые планируется скрыть или исключить из повестки дня обсуждения с Amnesty International", — говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства по итогам переговоров правозащитников в министерстве иностранных дел Узбекистана.

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По данным министерства, Стразерс и ее коллеги поделились впечатлениями от проведенных в Ташкенте встреч в Генеральной прокуратуре, Верховном суде, ряде министерств и ведомств, с представителями ряда негосударственных и некоммерческих организаций Узбекистана.

В МИД сообщили, что в ходе встречи узбекская сторона проинформировала правозащитников о проводимой в Узбекистане работе по гуманизации судебной системы, а также отходе от традиционных, преимущественно репрессивных мер противодействия радикализму.

"Узбекистан твердо настроен не останавливаться на достигнутом, намерен и далее предпринимать целенаправленные усилия в сфере обеспечения прав человека", — добавили во внешнеполитическом ведомстве.

Накануне визита Amnesty International в своем сообщении для СМИ приветствовала готовность властей Узбекистана к диалогу, но выразила прежнюю озабоченность ситуацией с правами человека в стране. В частности, организация подготовила для правительства страны список рекомендаций.

Теги:
правозащитник, США, Узбекистан



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