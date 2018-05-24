Кому отдали посты заместителей председателя Госкомтуризма

ТАШКЕНТ, 24 мая — Sputnik. Посты заместителей председателя Госкомтуризма, согласно указу президента Узбекистана Шавката Мирзиёева от 22 мая, заняли Абдулазиз Аккулов и Фахриддин Давруков, сообщает портал "Новости Узбекистана".

Абдулазиз Аккулов ранее руководил Управлением по координации и развитию индустрии туризма в комитете. В 2005 году он окончил Ташкентский государственный университет экономики, в 2007-м получил степень магистра в том же вузе. Специализируется на управлении международным туризмом, в комитете — с 2006 года.

© Sputnik / Валерий Мельников Кто стал новым заместителем хокима Ташкента по экономике

Фахриддин Давруков — экс-начальник управления стратегического прогнозирования развития отрасли в холдинговой компании "Узпахтасаноатэкспорт". В 1997 году получил диплом Ташкентского финансового института, в 2003-м окончил Академию государственного управления при президенте Республики Узбекистан по специальности "Международные валютно-кредитные отношения", имеет степень магистра международных отношений".

В апреле-мае 2018 года среди руководящего состава различных администраций и ведомств Узбекистана прошел ряд отставок и назначений.

Хокимом Ташкента стал Джанхогир Артыкходжаев, на должность руководителя Генеральной прокуратуры назначили Евгения Коленко, замглавы Узнацбанка стал Аброр Мухамедханов.