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Кому отдали посты заместителей председателя Госкомтуризма

Spuntik / Дмитрий Астахов
Политика
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В конце мая президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев выпустил указ, согласно которому посты заняли Фахриддин Давруков и Абдулазиз Аккулов.

ТАШКЕНТ, 24 мая — Sputnik. Посты заместителей председателя Госкомтуризма, согласно указу президента Узбекистана Шавката Мирзиёева от 22 мая, заняли Абдулазиз Аккулов и Фахриддин Давруков, сообщает портал "Новости Узбекистана".

Абдулазиз Аккулов ранее руководил Управлением по координации и развитию индустрии туризма в комитете. В 2005 году он окончил Ташкентский государственный университет экономики, в 2007-м получил степень магистра в том же вузе. Специализируется на управлении международным туризмом, в комитете — с 2006 года.

Хокимият Ташкента
© Sputnik / Валерий Мельников
Кто стал новым заместителем хокима Ташкента по экономике

Фахриддин Давруков — экс-начальник управления стратегического прогнозирования развития отрасли в холдинговой компании "Узпахтасаноатэкспорт". В 1997 году получил диплом Ташкентского финансового института, в 2003-м окончил Академию государственного управления при президенте Республики Узбекистан по специальности "Международные валютно-кредитные отношения", имеет степень магистра международных отношений".

В апреле-мае 2018 года среди руководящего состава различных администраций и ведомств Узбекистана прошел ряд отставок и назначений.

Хокимом Ташкента стал Джанхогир Артыкходжаев, на должность руководителя Генеральной прокуратуры назначили Евгения Коленко, замглавы Узнацбанка стал Аброр Мухамедханов.

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Теги:
назначения, Госкомтуризм, Узбекистан, Отставки и назначения



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