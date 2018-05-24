Дмитрий Рогозин может возглавить "Роскосмос"

Бывший вице-премьер пообещал сделать все необходимое, чтобы оправдать доверие Владимира Путина.

ТАШКЕНТ, 24 мая — Sputnik. Президент России Владимир Путин предложил Дмитрию Рогозину возглавить госкорпорацию "Роскосмос", сообщает РИА Новости.

Бывший вице-премьер пообещал сделать все необходимое и возможное, чтобы оправдать доверие главы государства.

Путин указал на необходимость укрепить команду корпорации, подобрать высококлассных ученых, хороших специалистов и организаторов.

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Кроме того, на базе "Роскосмоса" могут создать холдинг ракетостроения, в него войдут "Алмаз-Антей" и концерн "Тактическое ракетное вооружение". Однако передавать их акции госкорпорации не планируется.

С 2011 года Дмитрий Рогозин занимал пост заместителя премьер-министра. В мае, при избрании нового правительства, Дмитрий Медведев не назвал его в списке своих заместителей.

Рогозин – дипломат, российский государственный деятель. Входил в наблюдательный совет "Роскосмоса" и наблюдательный совет Фонда перспективных исследований. В 2008-2011 годах представлял Россию при НАТО, был чрезвычайным и полномочным послом России.

Премьер-министр Медведев назвал кандидатов в новый кабмин 7 мая, сразу после инаугурации президента. Среди них не оказалось Дмитрия Рогозина, Аркадия Дворковича, Александра Хлопонина, Игоря Шувалова. Глава государства одобрил новую структуру кабмина в середине мая.

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