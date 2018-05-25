Новый генеральный консул Узбекистана назначен в Бангкоке

Новый консул одновременно является представителем Республики Узбекистан в Экономической и социальной комиссии ООН для Азии и Тихого океана.

ТАШКЕНТ, 25 мая – Sputnik. Генеральным консулом Узбекистана в Бангкоке назначен Азиз Алиев, передает пресс-служба МИД республики.

Ранее Алиев работал начальником отдела Управления МИД по делам ООН и международных организаций.

Также Алиев одновременно является представителем Республики Узбекистан в Экономической и социальной комиссии ООН для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО).

Напомним, в феврале национальная авиакомпания "Узбекистон хаво йуллари" впервые презентовала свои услуги на Thai International Travel Fair — 2018 в Бангкоке совместно с Консульством Республики Узбекистан в Королевстве Таиланд.