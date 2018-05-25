13:20 25 Мая 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Ташкент+ 28°C
Прямой эфир
Поиск
Заместитель министра дошкольного образования Узбекистана по финансовым вопросам Шодиер Маматкулов

Назначен новый замминистра дошкольного образования

Пресс-служба министерства дошкольного образования Узбекистана
Политика
Получить короткую ссылку
Тема:
Отставки и назначения в Узбекистане (194)
46 0 0

Занимавший ранее должность заместителя министра дошкольного образования по финансовым вопросам Кахрамон Арипов освобожден от нее в связи с переходом на другую работу.

ТАШКЕНТ, 25 мая — Sputnik. Заместителем министра дошкольного образования Узбекистана по финансовым вопросам назначен Шодиер Маматкулов, сообщает пресс-служба министерства.

Занимавший ранее эту должность Кахрамон Арипов освобожден от нее в связи с переходом на другую работу.

Аппаратное совещание с участием министра дошкольного образования Агриппины Шин, руководителей и сотрудников управлений и отделов состоялось 24 мая.

Шодиёр Маматкулов в 2008 году закончил бакалавриат Ташкентского государственного экономического университета, а в 2011 году — магистратуру Банковско-финансовой Академии.

С 2006 года Маматкулов работал в качестве экономиста отдела финансового регулирования и экономического анализа предприятий сельского хозяйства агропромышленного комплекса министерства финансов, позже занимал должности ведущего экономиста, главного экономиста, начальника отдела и начальника того же управления. В 2017 году стал начальником отдела контроля государственных закупок Национального агентства проектного управления при президенте, затем возглавил управления технических зданий Центра экспертизы проектов и импортных контрактов.

Тема:
Отставки и назначения в Узбекистане (194)
Теги:
Министерство дошкольного образования, Агриппина Шин, Ташкент, Политика, Отставки и назначения



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Большая Алматинка
    Кто ж его знает!

    Установить причину окрашивания воды в реке Большая Алматинка в красный цвет не представляется возможным, заявил главный эколог Алматы.

  • Кыргызский поселок в Заокском районе Тульской области
    СССР в миниатюре

    Подмосковное "кыргызское" село уже прославилось в Интернете. Корреспонденты Sputnik отправились посмотреть на новое поселение и пообщаться с его жителями.

  • Наим Амонбеков, архивное фото
    Бизнес для своих

    История о том, как борьба с несправедливостью по отношению к мигрантам стала бизнес-идеей для коммерсанта из Таджикистана.

  • Надувная лодка, фото из архива
    Страшная находка

    В Каспийском море неподалеку от Нефтяных Камней обнаружили надувную резиновую лодку с двумя погибшими людьми.

  • Бутылки от пива, архивное фото
    Трезвости плоды

    Запрет на продажу алкоголя приносит свои плоды, считают в МВД Беларуси: культура современной молодежи возросла, а желание употреблять спиртное - снизилось.

  • Пресс-конференция о предстоящей Абхазской премьер-лиге КВН
    Жизнь после забвения

    О том, как возрождалась премьер-лига КВН Абхазии, когда начнется новый сезон, а также о правилах игры читайте в материале Sputnik.

  • Министр транспорта, связи и ИТ Армении посетил Автовокзал Еревана
    Договоримся?

    Минтранс Армении обратится к российской стороне с просьбой отложить введение новых правил для водителей армянских компаний, занимающихся пассажироперевозками.

  • Скандинавская ходьба
    ЕС не велит

    Почему президент Латвии Раймондс Вейонис в этом году, возможно, не сможет поздравить латвийских долгожителей?

  • Выборы в Литве российского президента
    Сквер жалко

    Российское посольство в Литве прокомментировало решение мэрии Вильнюса переименовать сквер около дипмиссии.

  • Большая Алматинка
    Кто ж его знает!

    Установить причину окрашивания воды в реке Большая Алматинка в красный цвет не представляется возможным, заявил главный эколог Алматы.

  • Кыргызский поселок в Заокском районе Тульской области
    СССР в миниатюре

    Подмосковное "кыргызское" село уже прославилось в Интернете. Корреспонденты Sputnik отправились посмотреть на новое поселение и пообщаться с его жителями.

  • Наим Амонбеков, архивное фото
    Бизнес для своих

    История о том, как борьба с несправедливостью по отношению к мигрантам стала бизнес-идеей для коммерсанта из Таджикистана.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Фигура официального талисмана чемпионата мира по футболу 2018 волка Забиваки, установленная к чемпионату мира по футболу 2018, на Манежной площади в Москве
Москва в цветах Чемпионата мира: как украсили столицу
Самую длинную жареную пиццу приготовили в Неаполе
Итальянские радости: в Неаполе приготовили самую длинную пиццу
Сабир Рахимов: жизнь и подвиги железного генерала
Сабир Рахимов: жизнь и подвиги "железного генерала"

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054