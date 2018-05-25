Назначен новый замминистра дошкольного образования

Занимавший ранее должность заместителя министра дошкольного образования по финансовым вопросам Кахрамон Арипов освобожден от нее в связи с переходом на другую работу.

ТАШКЕНТ, 25 мая — Sputnik. Заместителем министра дошкольного образования Узбекистана по финансовым вопросам назначен Шодиер Маматкулов, сообщает пресс-служба министерства.

Занимавший ранее эту должность Кахрамон Арипов освобожден от нее в связи с переходом на другую работу.

Аппаратное совещание с участием министра дошкольного образования Агриппины Шин, руководителей и сотрудников управлений и отделов состоялось 24 мая.

Шодиёр Маматкулов в 2008 году закончил бакалавриат Ташкентского государственного экономического университета, а в 2011 году — магистратуру Банковско-финансовой Академии.

С 2006 года Маматкулов работал в качестве экономиста отдела финансового регулирования и экономического анализа предприятий сельского хозяйства агропромышленного комплекса министерства финансов, позже занимал должности ведущего экономиста, главного экономиста, начальника отдела и начальника того же управления. В 2017 году стал начальником отдела контроля государственных закупок Национального агентства проектного управления при президенте, затем возглавил управления технических зданий Центра экспертизы проектов и импортных контрактов.