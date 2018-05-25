Арипов принял участие в официальном приеме в честь столетия Азербайджана

Напомним, на этой неделе в Баку прошли узбекско-азербайджанские консультации.

ТАШКЕНТ, 25 мая – Sputnik. Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов принял участие в официальном приеме в Посольстве Азербайджана в Узбекистане в честь столетия Азербайджана, сообщает пресс-служба диппредставительства.

В ходе мероприятия посол Азербайджана в Узбекистане Гусейн Гулиев сообщил, что ведутся большие работы в улучшении отношений между государствами.

Напомним, президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о помиловании осужденного гражданина Узбекистана в честь юбилея своей страны.

Кроме того, на этой неделе в Баку прошли узбекско-азербайджанские консультации.