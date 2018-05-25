Страны СНГ готовят документ о невмешательстве в дела суверенных государств

ТАШКЕНТ, 25 мая — Sputnik. Представители восьми стран СНГ работают над проектом белорусско-российского заявления глав МИД о недопущении размывания принципа невмешательства во внутренние дела суверенных государств.

Проект заявления Совета министров иностранных дел (СМИД) стран Содружества о недопущении размывания принципа невмешательства во внутренние дела суверенных государств инициирован Минском и Москвой, о его подготовке в апреле заявил глава Исполкома СНГ Сергей Лебедев. В четверг в Минске состоялось заседание экспертной группы по доработке и согласованию документа.

"Эксперты стран СНГ продолжили работу над проектом заявления СМИД о недопущении размывания принципа невмешательства во внутренние дела суверенных государств. В заседании участвовали представители Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Узбекистана (в качестве наблюдателя) и Исполкома Содружества", - сообщила в пятницу пресс-служба Исполкома СНГ.

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Участники заседания рассмотрели поступившие замечания и предложения к проекту документа. Материалы встречи будут направлены во внешнеполитические ведомства стран СНГ.

Документом будет обеспечен контроль за неукоснительным выполнением резолюций Совбеза ООН и "недопущение их расширительного толкования", противодействие неправомерным односторонним и блоковым подходам к урегулированию кризисных ситуаций в мире.

"В проекте подтверждается приверженность делу укрепления мира, глобальной и региональной стабильности и безопасности, а также принцип мирного разрешения международных споров", - отметили в пресс-службе.

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Ранее глава МИД Беларуси Владимир Макей, говоря о сути планируемого заявления, пояснял, что в современном мире "под различными благовидными предлогами" многие геополитические игроки активно вмешиваются во внутренние дела ряда государств. В качестве примера руководитель министерства приводил ситуацию на Ближнем Востоке, где так называемая "арабская весна" превратилась в "арабскую зиму", "и это в результате именно вмешательства во внутренние дела государств". При этом Макей допускал, что иногда "вмешиваться нужно, но надо делать это аккуратно", учитывая "специфику ситуации в той или иной стране".