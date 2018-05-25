Вице-премьера освободили от должности

Кахрамон Акмалов занимал должность заместителя премьер-министра, руководителя комплекса по вопросам образования, здравоохранения, экологии, охраны окружающей среды, физической культуры и спорта с ноября 2017 года.

ТАШКЕНТ, 25 мая — Sputnik. Кахрамон Акмалов освобожден от должности заместителя премьер-министра, руководителя комплекса по вопросам образования, здравоохранения, экологии, охраны окружающей среды, физической культуры и спорта, сообщает "Народное слово" со ссылкой на источник в правительстве республики.

По данным издания, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал соответствующий указ.

Напомним, Акмалов был назначен на эту должность в ноябре 2017 года. Ранее он работал заместителем председателя Счетной палаты.