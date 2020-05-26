Демонстрации под названием "Народный подъем" кроме Парижа запланированы также во многих других городах Франции, в том числе в Марселе и Тулузе.
Участники обсудят сотрудничество в рамках организации, предполагаемые результаты заседания Совета глав государств-членов ШОС.
В ходе занятий российские военнослужащие активно осваивают нестандартные формы и новые способы ведения боевых действий, в том числе используя опыт, полученный в Сирии.
Стороны уделили внимание формированию договорно-правовой базы, необходимой для активизации взаимодействия между двумя государствами.
Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что ШОС представляет собой удобную естественную площадку для содействия процессу афганского урегулирования.
По словам главы центральноазиатского отдела европейской внешнеполитической службы Бориса Ярошевича, Узбекистан является для ЕС одним из ключевых партнеров в Средней Азии. ЕС в июне планирует начать консультации о партнерстве с Узбекистаном
В настоящее время прорабатывается вопрос присоединения Узбекистана к Координационному совету руководителей органов налоговых (финансовых) расследований государств-участников Содружества независимых государств.