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  • Идея хорошая, но форма должна учитывать национальные традиции и климат
    35.1% (145)
  • Нет, форму лучше отменить, для детей главное - это учеба
    29.5% (122)
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