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Узбекистан активизирует взаимодействие с финразведками СНГ и других стран

Pixabay
Политика
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В настоящее время прорабатывается вопрос присоединения Узбекистана к Координационному совету руководителей органов налоговых (финансовых) расследований государств-участников Содружества независимых государств.

ТАШКЕНТ, 26 мая — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ, согласно которому власти республики активизируют взаимодействие с финансовыми и налоговыми разведками СНГ и других стран.

Документ опубликовали в пятницу на сайте Национальной базы законодательства.

Документ утверждает "дорожную карту" по совершенствованию деятельности нового департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генпрокуратуре республики. Созданный департамент преобразован из ведомства по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов.

"Проработать вопрос присоединения Республики Узбекистан к Координационному совету руководителей органов налоговых (финансовых) расследований государств-участников Содружества независимых государств", — говорится в утвержденной "дорожной карте".

Бумага и ручка
Sputnik / Табылды Кадырбеков.
Узбекистан присоединился к Совету финансовой разведки стран СНГ
Мирзиёев поручил профильным министерствам и ведомствам к 1 июля разработать комплекс мероприятий по вопросам присоединения.

Он распорядился принять меры по организации оценки национальной системы противодействия экспертами Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма. Соответствующее решение главы Узбекистана планируют подготовить к августу, а процедуру оценки провести до конца 2018 года.

Кроме того, программа мер предусматривает выполнение обязательств Узбекистана в рамках участия в Группе "Эгмонт", а также расширение информационного обмена и подписание соглашения с компетентными органами ряда стран, в частности, Афганистана, Южной Кореи, Таджикистана, Индонезии, говорится в документе.

Группа "Эгмонт" — международная организация подразделений финансовой разведки, объединяющая свыше 130 финансовых разведок мира.

Теги:
СНГ, Узбекистан, Политика



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