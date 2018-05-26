Узбекистан - ключевой партнер для ЕС в Средней Азии

По словам главы центральноазиатского отдела европейской внешнеполитической службы Бориса Ярошевича, Узбекистан является для ЕС одним из ключевых партнеров в Средней Азии. ЕС в июне планирует начать консультации о партнерстве с Узбекистаном

ТАШКЕНТ, 26 мая — Sputnik. Евросоюз планирует уже на следующей неделе начать консультации со странами-участницами по мандату на переговоры для заключения с Узбекистаном нового соглашения о партнерстве. В июне же начнутся консультации по проекту новой стратегии ЕС в отношении всего региона Центральной Азии.

Об этом заявил в пятницу в Брюсселе глава центральноазиатского отдела европейской внешнеполитической службы Борис Ярошевич.

Он выступил с докладом на круглом столе, организованном Европейским институтом азиатских исследований с участием посла Узбекистана в Бельгии Дильера Хакимова. По словам представителя дипслужбы ЕС, этот регион "становится центром внимания", а Узбекистан является для ЕС одним из ключевых партнеров в Средней Азии.

"Мы работаем над новым соглашением (о партнерстве) с Узбекистаном, конечно, остаются еще некоторые административные вопросы, которые предстоит преодолеть, но я очень рад сообщить, что текст мандата был внесен странам-участницам ЕС, и мы начинаем дискуссии по этому мандату на следующей неделе с идеей запустить переговоры осенью", — сообщил он.

По его словам, продолжается и работа над новой стратегией ЕС по региону. "Работаем над новой стратегией для Центральной Азии. У нас много идей, много семинаров, много предложений", — сказал Ярошевич, добавив, что в июне "начнутся интенсивные консультации со странами-членами". "Пока не могу сказать конкретное содержание (стратегии), потому что оно будет зависеть от дальнейших консультаций", — сказал он.

Sputnik / Рамиль Ситдиков Узбекистан намерен добиться от ЕС дополнительных торговых преференций

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини ранее заявляла, что ЕС в 2019 году примет новую стратегию отношений со странами Центральной Азии.

Предыдущее соглашение о партнерстве и сотрудничестве между Узбекистаном и Евросоюзом было подписано в 1996 году и вступило в силу с 1 июля 1999 года. Дипломатическое представительство Евросоюза в Узбекистане открыто в 2012 году.