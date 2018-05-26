Узбекская делегация обсудит ситуацию в Афганистане на заседании ШОС в Пекине

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что ШОС представляет собой удобную естественную площадку для содействия процессу афганского урегулирования.

ТАШКЕНТ, 26 мая - Sputnik. Делегация Узбекистана во главе со специальным представителем президента по Афганистану Исматуллой Иргашевым примет участие 28 мая 2018 года в очередном заседании контактной группы "ШОС – Афганистан" в Пекине, передает пресс-служба МИД РУ.

В октябре 2017 года в Москве свою работу возобновила контактная группа "ШОС-Афганистан" в новом формате на уровне заместителей министров иностранных дел.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что ШОС представляет собой очень удобную естественную площадку для содействия процессу афганского урегулирования, потому что в качестве наблюдателей в неё входит и сам Афганистан, и все его соседи.