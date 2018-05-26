МИД Узбекистана и Армении обсудили, какие договоры необходимо заключить

Стороны уделили внимание формированию договорно-правовой базы, необходимой для активизации взаимодействия между двумя государствами.

ТАШКЕНТ, 26 мая - Sputnik. Делегация Министерства иностранных дел Узбекистана 24-25 мая приняла участие в узбекско-армянских консультациях по инвентаризации и совершенствованию договорно-правовой базы сотрудничества. Об этом сообщается на официальном сайте МИД РУ.

В Ереване представители внешнеполитических ведомств Узбекистана и Армении рассмотрели общее состояние договорно-правовой базы, обменялись мнениями по проектам двусторонних документов, а также обсудили вопросы дальнейшего развития и расширения юридической основы сотрудничества.

В ходе консультаций отдельное внимание уделено формированию договорно-правовой базы, необходимой для активизации взаимодействия между двумя государствами в торгово-экономической, инвестиционной, туристической и транспортно-коммуникационной сферах.