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Министр обороны РФ Сергей Шойгу

Шойгу: угроза РФ на Центрально-Азиатском направлении - террористические группы

© Sputnik / Сергей Гунеев
Политика
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В ходе занятий российские военнослужащие активно осваивают нестандартные формы и новые способы ведения боевых действий, в том числе используя опыт, полученный в Сирии.

ТАШКЕНТ, 26 мая — Sputnik. Главную угрозу безопасности РФ на Центрально-Азиатском стратегическом направлении представляет активизация деятельности международных террористических организаций и распространение радикального ислама.

Соответствующее заявление сделал министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на коллегии военного ведомства, сообщает РИА Новости.

"В настоящее время главную угрозу военной безопасности Российской Федерации на Центрально-Азиатском стратегическом направлении представляет активизация деятельности международных террористических организаций и распространение радикального ислама", — сказал Шойгу.

Визит Министра обороны РФ Сергея Шойгу в Узбекистан
© Youtube / Министерство обороны Республики Узбекистан
Что показали и рассказали министру обороны РФ Сергею Шойгу в Узбекистане
Он отметил, что, исходя из этого, основные усилия в Центральном военном округе сосредоточены на повышении боевой готовности войск.

"Продолжается перевооружение и строительство современных военных городков. С начала учебного года проведено 68 межвидовых учений, в том числе 54 двусторонних. В ходе занятий военнослужащие активно осваивают нестандартные формы и новые способы ведения боевых действий, в том числе используя опыт, полученный в Сирии", — подчеркнул глава Минобороны.

Теги:
Сергей Шойгу, Узбекистан, Политика



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