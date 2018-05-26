Презентация в преддверии саммита "Шанхайской семьи" пройдет в Ташкенте

ТАШКЕНТ, 26 мая — Sputnik, Дильшода Рахматова. 29 мая в столице Узбекистана будет представлен проект презентации саммита Шанхайской организации сотрудничества в городе Циндао Китая.
Участники обсудят сотрудничество в рамках организации, предполагаемые результаты заседания Совета глав государств-членов ШОС.
Также ожидается выступление посла Китая в Узбекистане госпожи Цзянь Янь, выступление послов Индии и Пакистана — государств, которые в 2017 году стали полноправными членами Шанхайской организации сотрудничества.
Саммит завершится принятием Циндаосской декларации и ряда важных документов.
Ранее председатель КНР Си Цзиньпин отметил, что саммит ШОС в китайском Циндао придаст новую силу развитию организации, укреплению безопасности и стабильности в регионе.