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Флаги стран-участниц ШОС

Презентация в преддверии саммита "Шанхайской семьи" пройдет в Ташкенте

AP Photo
Политика
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Участники обсудят сотрудничество в рамках организации, предполагаемые результаты заседания Совета глав государств-членов ШОС.

ТАШКЕНТ, 26 мая — Sputnik, Дильшода Рахматова. 29 мая в столице Узбекистана будет представлен проект презентации саммита Шанхайской организации сотрудничества в городе Циндао Китая.

Участники обсудят сотрудничество в рамках организации, предполагаемые результаты заседания Совета глав государств-членов ШОС.

Также ожидается выступление посла Китая в Узбекистане госпожи Цзянь Янь, выступление послов Индии и Пакистана — государств, которые в 2017 году стали полноправными членами Шанхайской организации сотрудничества.

Город Пекин. Китай
© Sputnik / Алексей Бабушкин
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Напомним, что саммит глав государств — членов Шанхайской организации сотрудничества пройдёт в начале июне текущего года в китайском Циндао.

Саммит завершится принятием Циндаосской декларации и ряда важных документов.

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин отметил, что саммит ШОС в китайском Циндао придаст новую силу развитию организации, укреплению безопасности и стабильности в регионе.




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