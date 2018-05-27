Абдулазиз Камилов в понедельник отправится с визитом в Россию

Камилов в рамках визита примет участие и выступит на традиционном международном форуме "Примаковские чтения".

ТАШКЕНТ, 27 мая — Sputnik. Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов 28-30 мая посетит с рабочим визитом Россию.

Как сообщает пресс-служба МИД республики, запланирован ряд его двусторонних встреч.

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Камилов в рамках визита примет участие и выступит на традиционном международном форуме "Примаковские чтения".

Ожидается, что в Москве состоятся также отдельные двусторонние встречи.

Международный форум "Примаковские чтения" проводится 29-30 мая в Москве в Центре международной торговли. Тема форума в 2018 году — "Риски нестабильного миропорядка".

По данным организаторов, в чтениях примут участие более 650 российских и зарубежный экспертов, а также представители органов государственной власти, политических и деловых кругов.

Евгений Примаков, советский и российский государственный деятель, был одним из ведущих отечественных востоковедов, крупным специалистом в области мировой экономики и международных отношений. В разные годы возглавлял правительство, МИД, СВР.

24 марта 1999 года возглавлявший правительство РФ Евгений Примаков, который летел с официальным визитом в США, развернул над океаном свой самолет и вернулся в Москву в знак протеста против начала бомбардировок Югославии. Это событие вошло в историю как "разворот над Атлантикой".