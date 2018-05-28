Главу Госкомтуризма Абдухакимова назначили зампремьера Узбекистана

ТАШКЕНТ, 28 мая — Sputnik. Новым вице-премьером Узбекистана назначили руководителя комплекса по вопросам образования, здравоохранения, экологии, охраны окружающей среды, физической культуры и спорта Азиза Абдухакимова, сообщает портал "Народное слово".
Ранее Абдухакимов возглавлял Государственный комитет республики по развитию туризма, он занимал эту должность с августа 2017 года. До этого новый зампремьера работал министром занятости и трудовых отношений в бывшем Министерстве труда и социальной защиты населения.
Бывшего заместителя премьера освободили от должности на прошлой неделе, 25 мая. Он также был руководителем комплекса по вопросам образования, здравоохранения, экологии, охраны окружающей среды, физической культуры и спорта.
Новый председателем Госкомтуризма стал Бахтиер Умаров, до этого он работал первым заместителем министра инновационного развития.
В конце апреля и мае в Узбекистане прошел ряд отставок и назначений. 26 апреля хокимом Ташкента назначили Джахонгира Артыкходжаева, должность главы УБДД оставил Барат Маменов, заместителем министра инноваций стал проработавший 20 лет за рубежом Атабек Назиров.