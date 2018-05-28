Главу Госкомтуризма Абдухакимова назначили зампремьера Узбекистана

Он возглавлял ведомство с августа 2017 года, до этого работал министром занятости и трудовых отношений в бывшем Министерстве труда и социальной защиты населения.

ТАШКЕНТ, 28 мая — Sputnik. Новым вице-премьером Узбекистана назначили руководителя комплекса по вопросам образования, здравоохранения, экологии, охраны окружающей среды, физической культуры и спорта Азиза Абдухакимова, сообщает портал "Народное слово".

Ранее Абдухакимов возглавлял Государственный комитет республики по развитию туризма, он занимал эту должность с августа 2017 года. До этого новый зампремьера работал министром занятости и трудовых отношений в бывшем Министерстве труда и социальной защиты населения.

Sputnik / Алексей Дружинин В МВД Узбекистана произошли кадровые перестановки

Бывшего заместителя премьера освободили от должности на прошлой неделе, 25 мая. Он также был руководителем комплекса по вопросам образования, здравоохранения, экологии, охраны окружающей среды, физической культуры и спорта.

Новый председателем Госкомтуризма стал Бахтиер Умаров, до этого он работал первым заместителем министра инновационного развития.

В конце апреля и мае в Узбекистане прошел ряд отставок и назначений. 26 апреля хокимом Ташкента назначили Джахонгира Артыкходжаева, должность главы УБДД оставил Барат Маменов, заместителем министра инноваций стал проработавший 20 лет за рубежом Атабек Назиров.