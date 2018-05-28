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Здание МИД Узбекистана

Кадровые назначения произошли в МИД Узбекистана

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Политика
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Замминистра иностранных дел назначили Дилшода Ахатова, начальником Консульско-правового департамента — Ульфата Кадырова. 

ТАШКЕНТ, 28 мая — Sputnik. В Министерстве иностранных дел Узбекистана произошли два крупных назначения – на должность заместителя министра и начальника Консульско-правового департамента, сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства.

"28 мая 2018 года Коллегии Министерства иностранных дел Республики Узбекистан был представлен вновь назначенный заместитель министра Дилшод Ахатов, ранее работавший начальником Управления МИД по сотрудничеству со странами Европы и НАТО, чрезвычайным и полномочным послом в Федеративной Республике Германия", - уточняется в сообщении.

Вторую должность занял Ульфат Кадыров, который до этого работал чрезвычайным и полномочным послом в Турецкой Республике.

В апреле и мае кадровые перестановки прошли в другом крупном узбекистанском учреждении – Министерстве внутренних дел. Полковника Тасбаева Азата Дамировича назначили начальником управления собственной безопасности, пост главы Управления по Джизакской области занял генерал-майор Кодиров Гайрат Тоирович, а на должность начальника Медицинского управления назначили Нишанова Шухрата Юсуповича.

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Теги:
назначение, кадровые перестановки, министры иностранных дел



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