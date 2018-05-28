Абдрахманов предложил странам ШОС бороться с терроризмом в Афганистане

Абдрахманов предложил активизировать взаимное сотрудничество в афганском направлении на экспертном уровне, поскольку работа контактной группы "ШОС-Афганистан" была приостановлена в 2009 году и только в октябре 2017 года ее возобновили.

ТАШКЕНТ, 28 мая — Sputnik. Замглавы МИД Кыргызстана Нурлан Абдрахманов на заседании контактной группы Шанхайской организации сотрудничества "ШОС-Афганистан" заявил, что страна обеспокоена активностью террористических группировок в Афганистане, и предложил международным партнерам активизировать сотрудничество в этом направлении.

В понедельник в Пекине состоялось заседание контактной группы "ШОС-Афганистан", в которой приняли участие заместители министров иностранных дел России, Индии, Казахстана, Кыргызстана, Китая, Пакистана, Таджикистана, Узбекистана, Афганистана.

"Глава кыргызской делегации выразил озабоченность активизацией террористических групп на территории Афганистана и отметил, что Кыргызстан поддерживает усилия мирового сообщества, направленные на стабилизацию ситуации и скорейшее восстановление Афганистана", — сообщила пресс-служба МИД Кыргызстана.

В мероприятии также участвовали представители секретариата ШОС и Исполнительного комитета региональной антитеррористической структуры (РАТС) ШОС. В ходе заседания обсуждались пути афганского урегулирования, развитие ситуации в Афганистане и вокруг него, первоочередные задачи по налаживанию взаимодействия между ШОС и Афганистаном.

© Sputnik / Алексей Бабушкин Узбекская делегация обсудит ситуацию в Афганистане на заседании ШОС в Пекине

Абдрахманов предложил "активизировать взаимное сотрудничество в афганском направлении на экспертном уровне и c заинтересованными международными партнерами".

Работа контактной группы "ШОС-Афганистан" была приостановлена в 2009 году, а в октябре 2017 года возобновила ее в Москве в новом формате — на уровне заместителей министров иностранных дел.

Шанхайская организация сотрудничества является постоянно действующей межправительственной международной организацией, которая была создана 15 июня 2001 года в Шанхае. В настоящее время государствами-членами ШОС являются Россия, Китай, Индия, Пакистан, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан. Афганистан, Беларусь, Иран и Монголия имеют статус государства-наблюдателя при ШОС. Индия и Пакистан стали полноправными членами ШОС в 2017 году.