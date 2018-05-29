Абдулла Арипов примет участие в заседании глав правительств СНГ в Душанбе

По данным министерства, на заседании планируется обсудить актуальные аспекты экономического взаимодействия в рамках СНГ, обменяться мнениями относительно перспектив свободной торговли услугами и других вопросов многосторонней повестки дня.
По итогам заседания предполагается принять ряд решений, предусматривающих укрепление и расширение многопланового сотрудничества на пространстве Содружества, добавили в МИД Узбекистана.
В странах Центральной Азии, например, в Казахстане, Кыргызстане и Таджикистане, право выхода на пенсию по возрасту для мужчин установлено в 63 года, а для женщин — в 58 лет. В Туркменистане пенсионный возраст составляет 62 года для мужчин и 57 лет для женщин.