Абдулла Арипов примет участие в заседании глав правительств СНГ в Душанбе

В странах Центральной Азии, например, в Казахстане, Кыргызстане и Таджикистане, право выхода на пенсию по возрасту для мужчин установлено в 63 года, а для женщин — в 58 лет. В Туркменистане пенсионный возраст составляет 62 года для мужчин и 57 лет для женщин.

812