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Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов

Абдулла Арипов примет участие в заседании глав правительств СНГ в Душанбе

Sputnik / Екатерина Штукина
Политика
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На заседании планируется обсудить актуальные аспекты экономического взаимодействия в рамках СНГ, обменяться мнениями относительно перспектив свободной торговли услугами.

ТАШКЕНТ, 29 мая — Sputnik. Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов примет участие в заседании глав правительств стран СНГ в Душанбе 31 мая — 1 июня.

Об этом сообщает во вторник МИД республики.

Исполнительный комитет СНГ
© Sputnik/Виктор Толочко
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По данным министерства, на заседании планируется обсудить актуальные аспекты экономического взаимодействия в рамках СНГ, обменяться мнениями относительно перспектив свободной торговли услугами и других вопросов многосторонней повестки дня.

По итогам заседания предполагается принять ряд решений, предусматривающих укрепление и расширение многопланового сотрудничества на пространстве Содружества, добавили в МИД Узбекистана.

Теги:
Абдулла Арипов, Душанбе, СНГ, Узбекистан, Политика



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