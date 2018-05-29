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Президент Российской Федерации В.В. Путин

Путин посетит Узбекистан в середине осени

© Sputnik / Сергей Гунеев
Политика
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Вопрос согласован, но точные даты пока не называются, так как рабочие графики обоих лидеров очень напряженные.

ТАШКЕНТ, 29 мая — Sputnik. Президент России Владимир Путин посетит Узбекистан с государственным визитом в середине осени, сообщает корреспондент Sputnik со ссылкой на посла РФ Владимира Тюрденева.

"Визит запланирован на середину осени, возможно, это будет октябрь. Но до тех пор, пока нет официального подтверждения, сложно говорить о конкретных датах. Рабочие графики наших руководителей такие напряженные, что до самого последнего момента будет сложно сказать о точной дате. Тем не менее вопрос о визите согласован, это несколько раз подтверждалось", — отметил посол РФ.

Россия на сегодняшний день является одним из ведущих торгово-экономических партнеров Узбекистана. В стране работает свыше 960 предприятий с участием российского капитала и, по прогнозам экспертов Торгово-промышленной палаты Узбекистана, до конца года их число превысит тысячу. Активно себя в России проявляет и узбекский бизнес, который открыл уже более чем 560 предприятий.

Республика находится на четвертом месте по товарообороту с Россией среди стран СНГ. По итогам 2017 года он составил 3,6 миллиарда долларов и увеличился на 33,9%.

В январе-феврале этого года товарооборот вырос на 50,2% и достиг почти 600 миллионов долларов. Экспорт России вырос на 59,7%, а импорт — на 28,1%. При этом общий объем инвестиций, поступивших из России в Узбекистан, превысил 8,5 миллиарда долларов.

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Теги:
Россия, официальный визит, Владимир Путин



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