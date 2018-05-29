Административную реформу обсудят на конференции в Ташкенте

Мероприятие пройдет 30 мая, организаторами выступают министерства и ведомства республики, а также центр "Стратегия развития".

ТАШКЕНТ, 29 мая — Sputnik. В среду, 30 мая, в Ташкенте состоится международная конференция "Модернизация системы административно-государственного управления на современном этапе: международная практика и опыт Узбекистана", сообщает информационное агентство "Жахон".

Мероприятие организуют министерства и ведомства республики, а также центр "Стратегия развития".

Представители структур намерены обсудить качество и доступность государственных услуг, формирование эффективной системы госслужбы, оптимизацию и модернизацию системы госуправления, а также взаимодействие между правительством Узбекистана и гражданами.

"Цель - подведение промежуточных итогов реализованных в Узбекистане преобразований в области реформы государственного управления и выработка перспективных направлений ее реализации с учетом передового международного опыта", - уточняется в сообщении.

Напомним, что в конце апреля в Узбекистане впервые запустили официальный портал коллективных петиций "Мое мнение". Теперь пользователи имеют возможность обсудить новые законы, инициативы и различные события в жизни страны и общества.

Таким образом государство стремится обеспечить прозрачность деятельности государственных органов и эффективность принимаемых законопроектов. Голосование проводится в течение 90 дней.