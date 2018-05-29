"Тесные контакты": Абхазия и Сирия объявили о сотрудничестве

Соответствующее обращение в ходе поездки в Москву сделал 29 мая президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба.

ТАШКЕНТ, 29 мая — Sputnik. Президент Республики Абхазия Рауль Хиджамба в ходе рабочей поездки в Москву объявил об установлении дипломатических отношений с Сирией, сообщает Sputnik.Абхазия.

По его словам, этому событию предшествовала большая работа Министерства внутренних дел Абхазии, посольства в России и других ведомств.

Абхазские и сирийские официальные лица провели официальные поездки и установили тесные контакты.

Глава государства высоко оценил этот шаг правительства Сирийской Арабской Республики и выразил надежду на развитие отношений в духе взаимного уважения и сотрудничества.

Пресс-служба президента Абхазии Годовщина конфликта: Владимир Путин посетил Абхазию

Накануне состоялась трехсторонняя встреча послов Абхазии, Сирии и Республики Южная Осетия в российской Федерации.

Сирия также признала независимость Южной Осетии.

Стороны заявили о приверженности основным принципам международного права и стремлении к сотрудничеству.

Последний раз делегация Абхазии посещала Сирийскую Арабскую Республику в августе 2017 года. Тогда представители финансовых и экономических ведомств двух стран договорились об открытии торговых домов и представительств.

В апреле 2018 года Минобороны Абхазии сообщило о готовности оказывать военную поддержку Сирии.

В 2008 году территорию Южной Осетии атаковали грузинские войска, была разрушена часть столицы. Россия ввела туда войска и, защищая жителей республики, оттеснила грузинских военных.