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Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Узбекистане Владимир Тюрденев

Тюрденев: Россия заинтересована в объединении потенциалов ШОС и ЕАЭС

© ИА "ЖАХОН"
Политика
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С учетом возрастающей нестабильности в мировой экономике, организация сотрудничества может сыграть стабилизирующую роль, считает посол.

ТАШКЕНТ - 29 мая, Sputnik. Россия заинтересована в объединении Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление посла РФ в Узбекистане Владимира Тюрденева.

По его словам, в условиях возрастающей нестабильности и неопределенности в мировой экономике объединение указанных организаций, а также присоединение проекта "Один пояс - один путь" может сыграть стабилизирующую роль.

Об этом он заявил в ходе презентации саммита ШОС в Посольстве КНР в Ташкенте.

Он также подчеркнул, что ЕАЭС можно назвать естественным партнером ШОС и имеет смысл подумать о подписании документа о сотрудничестве.

Флаги стран-участниц ШОС
AP Photo
Презентация в преддверии саммита "Шанхайской семьи" пройдет в Ташкенте

Один из возможных приоритетов ШОС – участие организации в развитии региональной сетевой дипломатии и налаживании контактов с мировыми организациями, считает Владимир Тюрденев.

Ранее во вторник министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что ШОС остается открытой для сотрудничества со странами Европы.

Саммит стран Шанхайской организации сотрудничества пройдет 9-10 июня в китайском городе Циндао. Участники намерены обсудить сотрудничества и предполагаемые результаты заседания Совета глав государств-членов организации.

ШОС основана в 2001 году, в нее входят Узбекистан, Китай, Россия, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан.




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